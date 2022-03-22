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Samsun'da sahile vuran dalgalar hasara yol açtı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Mart 2022 Salı 11:56
Samsun'da sahile vuran dalgalar hasara yol açtı

SAMSUN - Samsun'da etkili olan rüzgar nedeniyle Karadeniz’de oluşan 3 metrelik dalgalar, Atakum sahilinde hasara neden oldu.

Karadeniz'de saatteki hızı 35 kilometreyi bulan rüzgar, Atakum'da sahil şeridindeki yerleşim yerlerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yer yer 3 metreyi bulan dalgalar, Güzelyalı Mahallesi'nde kıyı şeridi ve yürüyüş bandını tahrip etti. Yürüyüş bandı, dalgaların taşıdığı kum, taş ve çöplerle doldu. Spor yapmak için sahile gelen vatandaşlar, çareyi bisiklet yolundan koşmakta buldu. 

Sahilde yürüyüş yapan Recep Açıkgöz, "Karadeniz dalgalı bir deniz. O yüzden buraya daha güçlü kayalıklar yapılması lazım" dedi. Her sabah spor için sahile geldiğini belirten Tevfik Ak ise, "Ne olursa olsun sporumu yapmaya devam ederim. Bu da şehrimizin ayrı bir güzelliği" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SamsunDev Dalgalar
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