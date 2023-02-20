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Sanal ortamda 808 hesap yöneticisinin depremle ilgili provokatif paylaşım yaptığı tespit edildi

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan tespitler doğrultusunda gözaltına alınan 131 şüpheliden 25'i tutuklandı.

20 Şubat 2023 Pazartesi 12:38
Sanal ortamda 808 hesap yöneticisinin depremle ilgili provokatif paylaşım yaptığı tespit edildi

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince, sanal ortamda 808 hesap yöneticisinin depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri sürdürülüyor.

Sosyal medya platformlarında Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 808 hesap yöneticisi belirlendi. Bunlardan 452'si hakkında adli işlem başlatıldı. Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda gözaltına alınan 131 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Öte yandan, oltalama olarak bilinen yöntemle dolandırıcılığa yönelik hazırlanan 76 internet sitesi kapatıldı. Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek, vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapıldı.

Ayrıca "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek, cüzdanların dondurulması sağlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sanal OrtamProvokatif Paylaşım
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