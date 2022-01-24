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Sanayi bölgelerinde 255 mesleki eğitim merkezi irtibat bürosu açıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Ocak 2022 Pazartesi 14:57
Sanayi bölgelerinde 255 mesleki eğitim merkezi irtibat bürosu açıldı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan 'Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü' kapsamında sanayi bölgelerinde konumlandırılmak üzere 255 mesleki eğitim merkezi irtibat bürosu açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, iki bakanlık arasında imzalanan 'Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü' kapsamında mesleki eğitim merkezlerini, organize sanayi bölgeleri içerisinde konumlandırarak eğitimle sanayi arasındaki koordinasyonunun daha yakından sağlanmasını temin etmek amaçlanıyor. Bu kapsamda, 77 ilde bulunan 251 organize sanayi bölgesi ile 4 ildeki 4 sanayi sitesi, en az bir mesleki ve teknik Anadolu lisesi ya da mesleki eğitim merkeziyle eşleştirilmek üzere toplam 255 sanayi bölgesinde 255 mesleki eğitim merkezi irtibat bürosu açıldı. Bununla daha dinamik eğitim müfredatı, daha dinamik eğitim materyalleri ve bizzat çalışarak öğrenen daha dinamik bir insan kaynağı kavuşturulması hedefleniyor. Mesleki eğitim merkezi öğrencileri haftada 1 veya 2 gün okulda teorik eğitim, 3 veya 4 gün işletmelerde pratik eğitim alıyor.

Öte yandan mesleki eğitim merkezlerinin,181 farklı alanda mesleki eğitim, ortaokulu bitirenlere zorunlu lise eğitimini mesleki eğitim merkezlerinde tamamlayabilme fırsatı, meslek lisesi diploması, eğitim alanlarında yüzde 88 istihdam oranı, 9'uncu sınıftan itibaren maaş ve iş kazaları, meslek hastalıklarına karşı sigorta, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine asgari ücretin en az yüzde 30'u kadar maaş avantajı sağladığı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi BölgeleriMesleki Eğitim Merkezi
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