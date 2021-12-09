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Sancaktepe'ye şehit ateşi düştü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Aralık 2021 Perşembe 16:08
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Sancaktepe'ye şehit ateşi düştü

İSTANBUL - Milli Savunma Bakanlığı'nca, Irak kuzeyi Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 askerin şehit olduğu, bölgede tespit edilen hedeflerin vurulması sonucu 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Saldırıda şehit düşen 3 askerden Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz(23)'ün acı haberi Sancaktepe'de yaşayan ailesine ulaştı.


 

Irak kuzeyi Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz(23) şehit oldu. Şehidin acı haberi, Sancaktepe, Akpınar Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Şehadet haberinin ardından Aksöz ailesinin oturduğu apartmana ve sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları taziyeye geldi. Taziyeleri kabul eden baba Zekeriya Aksöz'ün evinin balkonunda gözyaşlarını tutamadığı ve oldukça üzgün olduğu görüldü. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'de şehitin evine gelerek taziyelerde bulundu. Şehidin evinin önüne çadır kurularak, Kuran-ı Kerim tilavetleri okundu. Öte yandan şehit İdris Aksöz'ün 2 ay önce nişanlandığı, kısa süre içerisinde evleneceği öğrenildi. Şehit askerin cenazesi, yarın Nevşehir'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sancaktepeye şehit Ateşi DüştüPençeYıldırım Operasyonuşehit
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