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Şanlıurfa Valiliğinden "deprem yardımlarının engellendiği" iddialarına ilişkin açıklama

Şanlıurfa Valiliği, "depremzedelere gönderilen insani yardımların engellendiği" yönündeki sosyal medya paylaşımlarının asılsız olduğunu bildirdi.

09 Şubat 2023 Perşembe 14:15
Şanlıurfa Valiliğinden "deprem yardımlarının engellendiği" iddialarına ilişkin açıklama

ŞANLIURFA - Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin ve vakıfların depremzedelere gönderdiği insani yardım malzemelerinin Şanlıurfa Valiliği tarafından engellendiğine yönelik sosyal medyada asılsız paylaşımların yapıldığı belirtildi.

Tüm ekiplerin koordine halinde 7 gün 24 saat sahada olduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tüm ayni bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz. Ayni yardımda bulunmak isteyen STK ve derneklerimiz bağışlarını OSB'mizde bulunan Valilik AFAD lojistik depolarımıza da yardımlarınızı götürebilirsiniz. Valiliğimizin bünyesinde bulunan OSB depomuzdaki yardımlar başta Adıyaman olmak üzere diğer afetzede illerimize valiliklerimizle koordineli şekilde sevk edilmektedir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa ValiliğiIddiaAçıklamaDeprem Yardımları
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