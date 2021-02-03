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Şanlıurfa’da; tüfekli, bıçaklı, taşlı, sopalı kavga: 10 yaralı, 40 gözaltı

Şanlıurfa’da, kız kaçırma meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı. Polislerin havaya ateş açarak müdahale ettiği kavgaya karışan 40 kişi gözaltına alındı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Şubat 2021 Çarşamba 14:34
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Şanlıurfa’da; tüfekli, bıçaklı, taşlı, sopalı kavga: 10 yaralı, 40 gözaltı

ŞANLIURFA - Olay, Paşabağı Mahallesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Kız kaçırma meselesi yüzünden dün kavga eden husumetli Gezen ve Gezmiş ailelerinin fertleri, bugün yeniden karşı karşıya geldi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişi, birbirlerine tüfek, taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgayı, Güvenlik Şube Müdürlüğü'nden çıkan polisler ayırmaya çalıştı. Polisler uyarılara rağmen taraflar kavgayı sonlandırmayınca havaya uyarı ateş açtı. Güçlükle sonlandırılan kavgada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen 40 kişi ise polisler tarafından gözaltına alındı. 

Gözaltına alınarak sağlık kontrolü için hastaneye götürülen kadın şüphelilerden birisi, '‘Kanımız yerde kalmadı' dedi. Kavga sırasında park halindeki 4 araçta hasar oluştuğu görülürken, yaşananlar ise güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Polis, yaşananların ardından olay yerine ile hastanede yeni bir kavga yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaKız Kaçırma Meselesi
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