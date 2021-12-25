Sarıkamış'ta kayak sezonu açıldı

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonunun açılışı, sıfırın altında 15 derece olan hava sıcaklığında, meşaleler yakılarak yapıldı.



Sarıkamış ilçe merkezine 2, Kars Havalimanı'na ise 54 kilometre uzaklıktaki Cıbıltepe Kayak Merkezi, sarıçam ormanları arasındaki manzarasıyla kış sezonunda yoğun ilgi görüyor. 5 telesiyej ve toplam 33 kilometreyi bulan pistleri ile bölgenin en önemli kayak merkezlerinden olan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde telesiyejlerin bakımı yapılırken, turizm otellerinde de hazırlıklar tamamlandı. Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde sezon açılışı ise sıfırın altında 15 derece ölçülen hava sıcaklığında yapıldı.



Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, belediye başkanları, daire amirleri, üniversite öğrencileri ve kayakseverlerin katıldığı törende kayakçılar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle kayarak 'Sarıkamış' yazılı meşaleyi ateşleyip, sezonu açtı.



Bu arada yılbaşı öncesi yüzde 100'lere varan doluluk oranına ulaşan merkezde sömestir tatili için de yoğun talep olduğu öğrenildi.