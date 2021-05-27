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Sedat Peker hakkında yakalama kararı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında, Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Mayıs 2021 Perşembe 15:23
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Sedat Peker hakkında yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yurt dışında bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında, yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı verildi. Karar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2021/100993 soruşturma numaralı dosyası üzerinden yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; şüpheli Reis Sedat Peker'in yurt dışında firari olması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliğinin 26/05/2021 tarih ve 2021/6114 değişik iş sayılı kararıyla yakalanmasına karar verilerek hakkında yakalama emri düzenlenmiştir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SuçörgütSedat Peker
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