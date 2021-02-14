Şehit ailelerine acı haber verildi

PKK'NIN ŞEHİT ETTİĞİ VATANDAŞIN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ



Irak'ın kuzeyi Gara bölgesindeki Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden Adıyaman'ın Kahta ilçesi nüfusuna kayıtlı Aydın Köse'nin (35) ve ailesine acı haber verildi.

Irak'ın kuzeyi Gara bölgesindeki Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda kontrol altına alınan bir mağarada yapılan aramalarda PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaşın naaşına ulaşıldı. Yapılan kimlik teşhisinde de şehit olan 13 kişi arasında Kahta nüfusuna kayıtlı Aydın Köse'nin de olduğu belirlendi.

ACI HABER AİLEYE VERİLDİ

Şehit olan Aydın Köse'nin şehadet haberi Yavuz Selim Mahallesi'nde oturan annesi Medine Köse'ye Kahta İlçe Kaymakamı Abdil Koç, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, İlçe Emniyet Müdür Oray Yeniay ve İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Ceran tarafından verildi. Acı haberin ardından ailenin yaşadığı eve Türk Bayrağı asıldı.

ESKİŞEHİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişi arasında Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’de (31) bulunuyor. 2016 yılında görevli olduğu Hakkari’nin Çukurcu ilçesinde PKK’lı teröristlerce kaçırılan oğlunun şehit haberini alan acılı baba, cenazelerin getirildiği Malatya’ya doğru yola çıktı. Şehit Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı.



Türk Silahlı Kuvvetleri’nce sürdürülen ‘Pençe Kartal-2’ operasyonunda PKK'lı teröristler bir mağarada alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etti. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, şehit edilen 13 Türk vatandaşı arasında bulunan Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin (31), acı haberi Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi Yılancı sokakta oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

2016 yılında görevli olduğu Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerce kaçırılan oğlunun şehit haberini alan acılı baba Ali Şan Kahveci cenazesini teslim almak için Malatya’ya doğru yola çıktı. Baba Ali Şan Kahveci' nin şehit oğlunun cenazesini otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Eskişehir’e getireceği öğrenildi.

Şehit Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi alan ailenin yakınları, başsağlığı için evin bahçesinde toplandı.

2016 YILINDA KAÇIRILMIŞTI

Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci, 2016 yılı Eylül ayında Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Doğanlıköyü yakınlarında yol kesen PKK’lı teröristlerce kaçırılmıştı. O günden beri kendisinden haber alınamayan Kahveci’nin cenazesi bugün PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşının arasında bulundu. Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)

KAHRAMANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 kişiden biri olan Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın (32) Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü.



13 Ağustos 2015'te Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nda PKK'lı teröristlerce kaçırılan Hüseyin Sarı'nın şehadet haberi sonrası, Kahramanmaraş'taki babası Hasan ile annesi Bedia gözyaşlarına boğuldu. Emine Sarı ile evli olan şehid, Malatya'daki işlemlerinin ardından Kahramanmaraş'ta düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)