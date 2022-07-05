Şehit Enes Özgül'ün adı Isparta'da yetiştiği yurda verildi

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün adını, yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezine verdiklerini duyurdu.



Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül, dün hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit Enes Özgül'ün vasiyeti üzerine yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezi’ne adını verdiklerini duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Yanık, "Pençe Kilit Harekatında şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Enes Özgül’ün vasiyeti üzerine, yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezimizin adını Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi olarak değiştiriyoruz. Allah’tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.

İŞTE O VASİYET



Pençe- Kilit Operasyonu'nda yaralanan ve tedaviye alındığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün, bölgeye gitmeden önce Isparta'da kaldığı yetiştirme yurdundaki öğretmenine ve arkadaşına şehit olursam, diye vasiyette bulunduğu öğrenildi. Özgül'ün, yurttaki öğretmenine WhatsApp'tan askeri üniformalı fotoğrafını göndererek, "Ömer hocam kritik bir operasyona gireceğim. Pençe-Kilit'te sizden bir istirhamım şudur; eğer şehit olursam adım ve soyadım bir çocuk esirgeme kuruluşuna verilsin. Hocam orada büyüyen çocuk şehit olma hayaliyle büyüsün. Sizleri hep sevdim hocam ve her zaman sevmeye devam edeceğim. Hepiniz hakkınızı helal edin, hakkım varsa hakkım helal olsun" yazdığı ortaya çıktı.



TABELA ASILDI



Vasiyet üzerine harekete geçilerek, Isparta kent merkezinde yapımı devam eden Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü'ne şehidin adı verildi. Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yaptırılan ve daha önce Şehit Enes Özgül'ün de yetiştiği yurdun Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü olarak yeniden inşa edilen binasına 'Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü' tabelası asıldı.