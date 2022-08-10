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Şehit Eren Bülbül'ün annesi: Acım taze daha da derinleşiyor

10 Ağustos 2022 Çarşamba 16:31
Şehit Eren Bülbül'ün annesi: Acım taze daha da derinleşiyor

TRABZON'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül (15), ölümünün 5'inci yılında kabri başında anılıyor. Oğlunun mezarının başından ayrılmayan Ayşe Bülbül, "13 evladının birini vatanı için şehit vermek gurur verici. 5 yıl oldu, halen daha inanmak istemiyorum. Acım taze, daha da derinleşiyor" diyerek gözyaşı döktü.

Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Eren Bülbül'ün kabri, ziyaretçi akınına uğruyor. Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül de oğlunun Türk bayraklarıyla donatılan mezarı başından ayrılmıyor.

'BU TOPRAK EREN'İM KOKUYOR'

Her ölüm yıl dönümünde aynı acıyı yaşadığını gözü yaşlı anlatan anne Ayşe Bülbül, "Hayatımı evlatlarıma adadım. Eren'im annesi olduğum için çok gururluyum. 5'inci yıl oldu, o kadar zor ki; halen daha bugün olmuş gibi. 'Çocuklarıma kapıyı kilitlemeyin, Eren'im dışarıda gelecek' diyorum. Bu toprakları elime alır, koklarım. Bu topraklar Eren'im kokuyor. 13 evladının birini vatanı için şehit vermek gurur verici. 5 yıl oldu, halen daha inanmak istemiyorum. Acım taze, daha da derinleşiyor" dedi.

'OĞLUMUN KOKUSUYLA YATIYORUM'

Şehit oğlunun resimleriyle hasret giderdiğini söyleyen Bülbül, "Binlerce insan ziyarete geliyor, sohbet ediyorum. Bir nebze de olsa yüreğimin şişi iniyor. Allah'ım bana dayanma gücü versin. Allah'ım bana biraz daha ömür verse de Eren'imden küçük kız çocuklarım var; onları biraz daha büyütmeye çalışsam. Unutulmuyor; oğlumun resimleriyle, kokusuyla yatıyorum. Rüyalarıma giriyor. Acım bitmez. Ne zamanki ben de rahmetli olurum, burada yatarım o zaman biter. Eren'imin çektiklerini, burada da unutamam. İnşallah burada da yüz yüze gelip 'Yedirip içiremedim, giydiremedim. Hakkını helal et oğlum' derim" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehit Eren Bülbülün Annesi
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