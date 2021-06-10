Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1453
ALTIN
515.037
DOLAR
8.5234
STERLİN
12.0165
EURO
10.3797
3 Adet arsa ihale ile satılacak
3 Adet arsa ihale...
Dicle Üniversitesi 99 sözleşmeli personel alıyor
Dicle Üniversitesi 99 sözleşmeli...
Araştırma Görevlisi Alınacak
Araştırma Görevlisi Alınacak
Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi İhale Edilecek
Altyapı ve Elektrik Dağıtım...

Şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Haziran 2021 Perşembe 14:43
0 Okunma
Şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesinde askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Babat (40), için uğurlama töreni düzenlendi.

Doğan köyünde bulunan Değirmentaşı üs bölgesine dün gece PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan güvenlik korucusu 10 çocuk babası Mehmet Babat için Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Başbay, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Emniyet Müdürü Sayruhan Kızılay, Mülkiye Baş Müfettişi Hakan Arıkan, askeri erkan ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Törende şehidin öz geçmişi okundu. Yapılan dua sonrası şehit güvenlik korucusu Mehmet Babat'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Doğan köyüne uğurlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehit Güvenlik KorucusuTören
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 günde 27 metreküp müsilaj toplandı
2 günde 27 metreküp müsilaj toplandı
Munzur Gözeleri, güzelliğiyle turistlerin ilgi odağı
Munzur Gözeleri, güzelliğiyle turistlerin ilgi odağı
Türkiye’nin sorumlu tüketim ve üretim projeleri aranıyor
Türkiye’nin sorumlu tüketim ve üretim projeleri aranıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans