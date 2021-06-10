Şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesinde askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Babat (40), için uğurlama töreni düzenlendi.



Doğan köyünde bulunan Değirmentaşı üs bölgesine dün gece PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan güvenlik korucusu 10 çocuk babası Mehmet Babat için Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Başbay, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Emniyet Müdürü Sayruhan Kızılay, Mülkiye Baş Müfettişi Hakan Arıkan, askeri erkan ve şehidin silah arkadaşları katıldı.



Törende şehidin öz geçmişi okundu. Yapılan dua sonrası şehit güvenlik korucusu Mehmet Babat'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Doğan köyüne uğurlandı.