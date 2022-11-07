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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı

07 Kasım 2022 Pazartesi 15:33
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı

GAZİANTEP - Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerin üs bölgesine taciz ateşinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk’ün (21) cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk için Oğuzeli ilçesi Karaman Mahallesi’ndeki evinin avlusunda tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halik Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve şehidin babası Hasan ve annesi Zeliha Öztürk, kardeşleri ile çok sayıda yakını ve vatandaşlar katıldı. Bekar olan Öztürk’ün Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazın ardından şehit Mustafa Öztürk’ün cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehit Piyade Sözleşmeli Er ÖztürkSon Yolculuk
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