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Şehit Uzman Çavuş Ahmet Akdal, memleketine uğurlandı

Suriye'de, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Kilis'te düzenlenen törenle memleketi Kahramanmaraş’a uğurlandı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Nisan 2021 Perşembe 16:10
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Şehit Uzman Çavuş Ahmet Akdal, memleketine uğurlandı

KİLİS - PKK/YPG denetimindeki Tel Rıfat kırsalında dün teröristlerce Zeytin Dalı Harekatı bölgesine yönelik havanlı saldırı düzenlendi. Teröristlerin saldırısında Afrin bölgesinde görevli Uzman Çavuş Ahmet Akdal ile Uzman Onbaşı Gökhan Çakır şehit oldu.

Şehit Uzman Çavuş Ahmet Akdal için otopsi işleminin tamamlanmasının ardından 1’inci Hudut Alay Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törene, Kilis Vali Vekili Mesut Tabakcıoğlu, 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Gaziantep 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 1’inci Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Gökay Muştu, askerler ile şehit uzman çavuşun yakınları katıldı. Dualar edilen törenin ardından şehit Uzman Çavuş Ahmet Akdal’ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş’a uğurlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehit Uzman Çavuş Ahmet Akdal
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