Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 35
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1378.53
ALTIN
506.22
DOLAR
8.6944
STERLİN
11.9839
EURO
10.3227
Zabıta ve İtfaiye Eri Alınacak 
Zabıta ve İtfaiye Eri...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 işçi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Erciyes Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor
Erciyes Üniversitesi 33 Öğretim...
Hatay EXPO alanındaki işyeri ve sosyo kültürel alanlar kiraya verilecek
Basın İlan Kurumu ilan...

Selin vurduğu Düzce'de boşaltılan köylerde yollar onarılıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Temmuz 2021 Perşembe 13:54
0 Okunma
Selin vurduğu Düzce'de boşaltılan köylerde yollar onarılıyor

DÜZCE - Düzce'de, sağanak sonrası meydana gelen selin ardından dere yataklarında evleri olanların kent merkezine götürülmesiyle köyler bomboş kaldı. Ekipler ise çöken yolların onarılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Düzce’de önceki akşam aniden başlayan şiddetli yağış, sele neden oldu. Kent genelinde su baskınları meydana geldi. Sağanak, özellikle Akçakoca ilçesi Esmahanım ve Dilaver köyü, Çilimli ilçesi Kırkharman ve Cumayeri ilçesi Mısırlık köyünde etkili oldu. Sağanak nedeniyle köydeki evlerde önceki gün mahsur kalan 47 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Esmahanım köyünde ise dün mahsur kalan 54 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Dere yatakları yakınlarında evleri olan 88 kişi de ekiplerce alınarak, kent merkezinde kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştirildi.

BOŞ KÖYLERDE YOL ONARIM ÇALIŞMASI

Bölgede devam eden sel riski nedeniyle köyler, bomboş kaldı. Ekipler de çöken köy yollarında yeniden trafiğe açılması için iş makineleriyle onarım çalışması başlattı. Ayrıca sel nedeniyle elektrik ve su hatlarının da hasar gördüğü köylerde yenileme çalışmaları sürdürülüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Selin Vurduğu DüzceYollarOnarım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sapanca Gölü kıyıları temizlendi; 151 kg evsel atık toplandı
Sapanca Gölü kıyıları temizlendi; 151 kg evsel atık toplandı
Aşı çadırlarını daha çok randevu almada zorlanan yaşlılar tercih ediyor
Aşı çadırlarını daha çok randevu almada zorlanan yaşlılar tercih ediyor
Mesut Özil ve Zinchenko Ukrayna'da çocukları ameliyat ettirdi
Mesut Özil ve Zinchenko Ukrayna'da çocukları ameliyat ettirdi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans