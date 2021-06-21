Serkan Candaş ve Gülcan Pandora PR & Basın Danışmanlığı Denilince Akla Gelen İki İsim

HABER: ASLAN SAYIM



Sektörel çalışmaları ve gazeteci olarak birçok ödül alan Serkan Candaş, bir süredir medyanın çeşitlialanlarında hizmet vermiş eski gazeteci, reklamcı ve yazar Gülcan Pandora ile PR & Basın Danışmanlığı konusunda etkin ve nitelikli hizmetler sunaraksektöre yön vermeye devam ediyor.

Kurum ve ajans deneyimlerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası lider markalarla çalışmanın getirdiği bilgi birikimine de sahip olan ikili; basın danışmanlığı, iletişim ve medya dünyasının dinamiklerini özümsemiş, konusunda uzman iki isim.

İkili, başarılarındaki sırrın severek icra ettiklerimesleklerinin yanı sıra, hizmet verdikleri kişi, kişiler ve kurumlara duydukları saygı ve çalışmalarındaki itinaya dayalı olduğunu ifade ediyorlar. Yeniliklere açık, iletişimin yer aldığı tüm platformlardakigelişmeleri yakinen takip eden CANDAŞ ve PANDORA, birbirini tamamlayıcı fikir ve projelerle,iletişim danışmanlığı sektörüne getirdikleri yeni birsolukla dikkatleri üzerlerine çekiyor.

Yirmi yıla yakın süredir medya sektöründe ayrı ayrı projelere imza atan Serkan Candaş ve Gülcan Pandora, sektöre gazeteci olarak başlamış, her ne kadar PR & Basın Danışmanı olarak devam etme kararı almış olsalar da gazeteciliği hiçbir zaman bırakmamışlardır. Haber takipçilikleri, kaynakları, istihbarat ağları o kadar sağlam ve geniş ki, neredeyse tüm haberleri ilk yayınlayan ve birçok yere servis yapan kişiler olma özelliğine sahipler.



Birçok STK, sanatçı, manken, model, oyuncu, yazar ve iş insanının PR ve Basın Danışmanlığını yürüten CANDAŞ ve PANDORA, bazı televizyon kanallarında konuk koordinatörlüğü, magazin editörlüğü ve program yapım yardımcılığıgörevlerinin yanı sıra, belli başlı gazete ve dergilerdeGenel Koordinatörlük ve Proje Koordinatörlüğü görevlerinde de bulunmuşlardır.