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Seyhan Baraj Gölü'nün seviyesi yükseldi

Sevgi Adası’nın yolu suya gömüldü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Ocak 2022 Çarşamba 15:09
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Seyhan Baraj Gölü'nün seviyesi yükseldi

ADANA - Adana’da Seyhan Baraj Gölü’ndeki Sevgi Adası'na giden yol, yağışlarla birlikte su seviyesinin artmasıyla yeniden kapandı.

Yaz aylarında yağışın az olması ve kuraklık nedeniyle Seyhan Baraj Gölü’nde su seviyesi de düştü. Suların, kıyıdan yaklaşık 500 metre kadar çekilmesiyle, gölün ortasındaki Sevgi Adası’na bağlantı sağlayan yol da ortaya çıktı. Normalde kayık ve sandallarla gidilen adaya, halk yaz boyu araçlarıyla ya da yürüyerek gitti. Bazı kişiler de fotoğraf çektirip bu anları ölümsüzleştirdi. Seyhan Baraj Gölü’ndeki su seviyesi, ocak ayında başlayan yağışlarla arttı. Sevgi Adası’na yürünen yol, su seviyesi yükselince yeniden suyla kaplandı.

DOLULUK ORANI ARTTI

Devlet Su İşleri (DSİ) 6’ncı Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Çatalan Barajı'ndaki doluluk oranı aralık ayında yüzde 69 iken, ocak ortasında yüzde 77’ye yükseldi. Seyhan Barajı’nın doluluk oranı ise yüzde 44’ten yüzde 49'a çıktı, su miktarı 408 milyon metreküp oldu.

Göl kıyısındaki Adnan Menderes Bulvarı’nda yürüyüşe çıkan Sergül Çetin (27), havanın güzel olmasını fırsat bildiğini belirterek, "Uzun süredir yağmur yağmıyordu. Bu hafta güzel yağmur yağdı. Barajlarımız ise gözle görülür yükseldi. Daha önceki aylarda su seviyesi çok gerideydi. Sevgi Adası'na yürüyerek ve araçlarla gidilebiliyordu. Şu anda çok şükür, eski haline döndü. Biraz daha yağmur yağarsa gölümüz eskisi gibi olacak inşallah. Gölümüzün eski manzarasını çok özledik" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Seyhan Baraj GölüAdanaSevgi Adası
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