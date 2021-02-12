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Sezal: Kahramanmaraşlı Esareti Cesaretle Yenmiştir!

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Şubat 2021 Cuma 16:04
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Sezal: Kahramanmaraşlı Esareti Cesaretle Yenmiştir!

Tekas Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi, Genç ve Başarılı İş İnsanı Turgut Sezal, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında; Kahramanmaraşlıların, esareti cesaretle yenerek destansı bir kahramanlık örneği gösterdiğini belirtti. 

Genç ve başarılı iş insanı Turgut Sezal, mesajında; 12 Şubat Kurtuluş Destanının dünyada bir benzerinin daha bulunmadığını ifade ederek milli mücadelenin öncü şehrinde doğmuş olmaktan onur duyduğunu aktardı. 

Sezal, “12 Şubat Kurtuluş Destanı, bir milletin askeri destek almadan dünyanın en güçlü ordularından birine karşı, şerefini, namusunu ve bağımsızlığını kanının son damlasına kadar nasıl koruduğunu gösteren tarihte eşi benzeri olmayan şanlı bir zaferdir” ifadelerine yer verdi. 

Asil devletlerin ve milletlerin tarihinde destanların olduğunu kaydeden Sezal, şunları kaydetti: “Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti tarihi için Milli Mücadele ne değer ifade ediyorsa, bu mücadele içerisinde Kahramanmaraş’ın işgalci düşman kuvvetlerine karşı gösterdiği kahramanlık destanı da o değeri ifade etmektedir. Aziz milletimiz tarih boyunca hep hür ve bağımsız olarak yaşamış, ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından asla ödün vermemiştir. Kahramanmaraş’ımız da düşmanın esaret zincirlerini kıran bağımsızlık meşalesini yakan kahraman bir şehirdir.” 

Anadolu’nun her tarafının sinsi bir şekilde düşman tarafından işgal edildiği bir dönemde kahraman ecdadımızın, düşmana tarihi bir bağımsızlık dersi verdiğini vurgulayan Sezal, her ferdi kahraman olan Maraşlının esareti; inancı, imanı ve cesaretiyle yendiğini kaydetti. 

Genç iş insanı Sezal, şu ifadelere yer verdi: “Atalarımızın ortaya koyduğu eşsiz mücadele, tüm Anadolu’ya örnek olarak, Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasına zemin hazırlamış, tarihten silinmek istenen bir milletin küllerinden yeni bir devletin doğacağı müjdesini vermiştir. Aslan Bey, Şeyh Sezai Efendi, Sütçü İmam, Rıdvan Hoca, Evliya Efendi, Mıllış Nuri, Yörük Selim, Çakmakçı Said, Senem Ayşe, Şehit Yusuf Çavuş, Abdullah Çavuş gibi fedakârlık ve cesaret timsali sayısız kahramanlar, aziz milletimizin esaret altında yaşamaktansa ölmeyi tercih edeceğini bütün dünyaya göstermiştir. Onun için bu destan yüzlerce yıl geçse de asla unutulmayacak. 12 Şubat Kurtuluş Bayramımızın 101’inci yıldönümü dolayısıyla bizlere bu vatanı emanet eden başta şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, hepimizin bu onurlu gününü kutluyorum.”

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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