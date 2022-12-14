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Şiddetli yağışta Side Antik Kenti'ni su bastı

14 Aralık 2022 Çarşamba 15:14
Şiddetli yağışta Side Antik Kenti'ni su bastı

ANTALYA - Meteorolojinin dün gece için 'turuncu kod' uyarısı yaptığı Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde bazı bölgeler su altında kaldı. Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, ilgili bütün kurumların teyakkuz halinde olduğunu belirterek, ilçe genelinde endişe verici bir durum olmadığını söyledi.



Antalya'nın Finike, Kumluca ve Demre ilçelerinde büyük maddi zarara neden olan yağışın ardından dün Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü; Serik, Manavgat ve İbradı ilçelerine yönelik turuncu kodlu uyarı yayımladı. Uyarıda şiddetli yağış bilgisi verilerek, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar uyarıldı. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerinde her kademedeki okullarda 14 Aralık'ta 1 gün eğitime ara verildiğini açıkladı.



ŞİDDETLİ YAĞIŞ GECE BAŞLADI



Bu gece yarısından itibaren ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzeyde teyakkuzda bulunduğu Manavgat'ta saat 03.00 sıralarında şiddetli yağış başladı. Yağışla birlikte oluşan su birikintilerinin, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından mazgallar açılarak büyümesi önlendi.



'KÖTÜ DURUMLAR YAŞANMADI'



Manavgat Kaymakamı Abdülkadir Demir, Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gerekli önlemleri almak için ilgili kurum yöneticileriyle toplantılar yaptıklarını belirterek, "Bu toplantılar sonucunda aldığımız kararları hızla uygulamaya başladık. Gece yarısından sonra şiddetlenen yağmur bizi biraz endişelendirmesine rağmen kötü durumlar yaşanmadı çok şükür. Şu ana kadar ne kurumlardan ne de vatandaşlarımızdan bize gelen kötü bir duyum ve bilgi yok" dedi.



Diğer yandan şiddetli yağış nedeniyle Side Antik Kenti'de Sütunlu Cadde ve Tyke Tapınağı'nın bulunduğu alan su altında kaldı. Dün yapılan şiddetli yağış ve fırtına uyarısının ardından Side Limanı'nda bulunan tekne ve motorlar sahipleri tarafından güvenli yerlere çekildi. Yağış nedeniyle Apollon Tapınağı da boş kaldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Side Antik Kentişiddetli Yağış
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