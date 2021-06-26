Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 35
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1392
ALTIN
502.080
DOLAR
8.7510
STERLİN
12.1402
EURO
10.4450
Dinek Dağı'ndaki işletmeler kiralanıyor
Dinek Dağı'ndaki işletmeler kiralanıyor
TÜBİTAK personel alıyor
TÜBİTAK personel alıyor
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından Bireysel Danışman alım ilanı
Türkiye Kalkınma ve Yatırım...
Uzunköprü Belediyesi otogar yapımı için ihaleye çıktı
Uzunköprü Belediyesi otogar yapımı...

Sincan Cezaevi'ne atıkların gübreye dönüştürüldüğü proje ödül getirdi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Haziran 2021 Cumartesi 14:34
0 Okunma
Sincan Cezaevi'ne atıkların gübreye dönüştürüldüğü proje ödül getirdi

ANKARA - Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumuatıkların organik gübre haline dönüştürüldüğü 'Sıfır Atık Projesi' ile 'En Çevreci Kamu Kurumu' ödülünü aldı. 

Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu tarafından hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılmaları amacıyla yaşamsal alanların korunması ve daha temiz çevre için yürütülen projeye ödül verildi. Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında atıkların çevreye verdiği zararları azaltmak ve geri dönüşebilen malzemeleri yeniden kullanmak amacıyla kurulan atölyelerle Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede ‘En Çevreci Kamu Kurumu’ ödülü aldı. Değerlendirmelerde Ankara’da hizmet veren tüm kurumlar incelendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde hayata geçirilen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu tarafından Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 2019 Haziran'da kompost üretim atölyesi ve ambalaj atığı toplama- ayırma geri dönüşüm atölyesi kuruldu. Atıkların çevreye verdiği zararları azaltmak ve geri dönüşebilen malzemeleri yeniden kullanmak amacıyla kurulan kompost üretim tesisi, 165 metrekaresi kapalı, 500 metrekaresi açık alan olmak üzere toplam 665 metrekare alanda aylık 800 kilo organik gübre kapasitesi ile çalışıyor. Kompost üretim tesisinde yemekhane atıkları, park-bahçe, ofislerde ve koğuşlarda oluşan atıklar, kompost makinesine atılarak organik kompost gübre haline dönüştürülüyor. Oluşan organik kompost bir yandan ceza infaz kurumlarındaki üretim alanları ile park ve bahçelerde kullanırken, bir yandan da satışı yapılıyor. 

HÜKÜMLÜLER TOPLUMA KAZANDIRILIYOR

Ambalaj atığı toplama ve ayırma atölyesinde ise ceza infaz kurumu kampüsünde bulunan 13 ceza infaz kurumunda, jandarma binalarında, kampüs devlet hastanesinde ve lojmanlarında oluşan ambalaj atıkları, toplanıp gerekli işlemlerden geçirildikten sonra geri kazanım sağlanarak çevrenin korunması sağlanıyor. Kurulduğu günden bu yana 80 hükümlünün çalıştığı tesiste karton, kağıt, naylon, poşet, pet şişe gibi malzemelerin toplanması ve işlenmesiyle ayda yaklaşık 20 ton ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırılıyor. Atölyelerdeki çalışmalarla bir yandan doğa ve çevrenin korunması sağlanırken bir yandan da hükümlülerin sosyalleşmesi, çevre bilinçlerinin oluşması, topluma kazandırılması amaçlanıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sincan Açık Ceza İnfaz KurumuAtıkların Organik Gübre
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaçak göçmenleri İstanbul'dan alıp 'yurt dışı' diye Eskişehir'e bırakmışlar
Kaçak göçmenleri İstanbul'dan alıp 'yurt dışı' diye Eskişehir'e bırakmışlar
"Aşı miktarı 250 bini geçmiş durumda"
"Aşı miktarı 250 bini geçmiş durumda"
Yağışlar yüzde 66 azaldı; 'olağanüstü kuraklık' uyarısı
Yağışlar yüzde 66 azaldı; 'olağanüstü kuraklık' uyarısı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans