Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
826.46
DOLAR
13.63
STERLİN
18.59
EURO
15.53
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
KTO Karatay Üniversitesi 19 Doktor Öğretim Üyesi alıyor
KTO Karatay Üniversitesi 19...
Gümüşhane Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...

'Sincap adamlar', Kazdağları'ndaki 40 metrelik ağaçları buduyorlar

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Şubat 2022 Perşembe 14:17
'Sincap adamlar', Kazdağları'ndaki 40 metrelik ağaçları buduyorlar

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları'na gelen ve 'sincak adam' olarak adlandırılan işçiler, 40 metre yüksekliğe ulaşan karaçam ağaçlarını budamaya başladı. 500 ağaç budayacaklarını belirten Enver Çetin "28 yıldır bu işi yapıyorum. Alttaki genç tabakaya zarar vermeyecek şekilde budamasını yapıyoruz" dedi.

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'nce Kazdağları’nda gençleştirme çalışmalarına başlandı. Çalışmalar kapsamında 'sincap adam' olarak da bilinen işçiler, işbaşı yaptı. İşçiler, uzunluğu 25 ile 40 metre arasında değişen karaçam ağaçlarını buduyor. Türkiye genelinde 12 kişi olduklarını belirten Enver Çetin, Kazdağları'na 4 kişi geldiklerini ve 500 ağaç budayacaklarını söyledi. Gençlerin bu işe önem vermediğini ve kimseyi yetiştiremediklerini vurgulayan Çetin "28 yıldır bu işi yapıyorum. Bizim işimiz, çam budamak. Alttaki genç tabakaya zarar vermeyecek şekilde budamasını yapıyoruz. İşe ilk başladığımda ister istemez korkuyordum. Alıştıktan sonra yerde korkuyoruz, ama yukarıda korkmuyoruz" dedi. Çetin ayrıca aylık 15 ila 20 bin lira maaş kazandıklarını belirtti. 

'YETİŞMİŞ ÇOK FAZLA ÇALIŞAN KALMADI'

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü Gürgen Dağı Orman İşletme Şefliği bölgesinde, Orman Genel Müdürlüğü'nce stratejik planlama çerçevesinde çalışmaların sürdüğünü belirten Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran da şunları söyledi:

"Ormanlarımızın sürekli olarak işletilebilmesi amacıyla doğal gençleştirme çalışmaları yapıyoruz. Bu kapsamda da yaklaşık 18,5 hektarlık sahada, 2014 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında gençlik elde edilmiş durumda. Tamamen ağaçların kendi tohumlarından elde edilen genç ağaçların, en az zayiatla üzerindeki ağaçların kesilip, sahadan çıkarılması amacıyla budama işlemini gerçekleştiriyoruz. Budamacı arkadaşlarımız kendi tedbirlerini alarak ağaçlara çıkıyor. Budama ekibi Kütahya’dan geliyor. Bu konuda yetişmiş çok fazla çalışan kalmadı" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ağaç BudamaSincap AdamlarKazdağları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayak merkezinde jandarmadan arama kurtarma tatbikatı
Kayak merkezinde jandarmadan arama kurtarma tatbikatı
Yeni Aziz Sancarların yetişeceği eğitim kampüsü açıldı
Yeni Aziz Sancarların yetişeceği eğitim kampüsü açıldı
MİLLİ DAYANIŞMA PARTİSİ RESMEN KURULDU 
MİLLİ DAYANIŞMA PARTİSİ RESMEN KURULDU 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans