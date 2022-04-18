Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü: Başarı oranımız yüzde 50

ANKARA - Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, "2016 yılından bugüne kadar 320 bin 172 düzensiz göçmeni ülkesine göndermiş durumdayız. Avrupa Birliği’nin sınır dışı başarı oranı yüzde 18, ülkemizin sınır dışı başarı oranı yüzde 50'lere yakındır" dedi.



Ülke genelindeki 30 geri gönderme merkezinden biri olan Ankara'daki Akyurt Geri Gönderme Merkezinde işlemleri tamamlanan 20 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, göçmenlerin işlemlerini takip edip, çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.



Ramazan Seçilmiş, düzensiz göçmenlerin kolluk birimlerince yakalanmalarının ardından parmak izleri ve fotoğraflarının Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığının entegre olduğu ortak veri tabanına kaydedildiğini söyledi. Seçilmiş, İl Göç İdarelerince düzensiz göçmenler hakkında 'sınır dışı' veya 'idari gözetim' kararı alındığını ve göçmenlerin bu kararların ardından Geri Gönderme Merkezlerinde tutulduğunu söyledi. Seçilmiş, ülke genelindeki 20 bin kapasiteli 30 adet geri gönderme merkezinde sınır dışı işlemleri kısa sürede gerçekleştirilen düzensiz göçmenlerin temel haklara erişimine de imkan tanındığını, bu yıl yakalanan düzensiz göçmenler arasında en fazla Afganların olduğunu, daha sonra Suriye, Filistin ve Pakistanlıların geldiğini kaydetti.





'320 BİN 172 GÖÇMENİ GERİ GÖNDERDİK'



Seçilmiş, "Geri Gönderme Merkezi'ne alınan tüm düzensiz göçmenleri minimum sürede tutup, onları insan haklarına uygun muamele yaparak, insan onuruna yakışır şekilde ülkelerine geri dönüşlerini sağlamak ve burada kaldıkları süre boyunca temel ihtiyaçlarını karşılamak bizim en önemli önceliğimizdir. 2016 yılından bugüne kadar 320 bin 172 düzensiz göçmeni ülkesine göndermiş durumdayız. Düzensiz göçle mücadele anlamında tüm tedbirler alınmıştır. Bu yıl 127 bin 456 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. Ülkeye giren düzensiz göçmenlerin yakalanması için kolluk kuvvetlerince çok yoğun bir çaba sarf edilmektedir. Bu kapsamda bu yıl, 55 bin 267 düzensiz göçmen yakalanmıştır" diye konuştu.



'20 BİN KAPASİTEYİ YÖNETİYORUZ'



Seçilmiş, göçmen kaçakçılığıyla da mücadele anlamında çok ciddi operasyonların gerçekleştirildiğini belirtti. Bu yıl 2 bin 254 göçmen kaçakçısına işlem yapıldığını vurgulayan Seçilmiş, "Mücadelenin son ayağını ise geri gönderme ve sınır dışı etmek oluşturuyor. Ülkesinde, yani kaynağında başlayan mücadeleyi ülkesine geri göndererek kaynağında son bulmasını hedefliyoruz. Bu yıl 21 bin 87 düzensiz göçmeni ülkesine gönderdik. 2015 yılında geri gönderme merkezlerimizin kapasitesi 1740'tı. Şu an 30 adet geri gönderme merkezi ve 20 bin kapasiteyi yönetiyoruz. Bu Avrupa'nın yönettiği geri gönderme kapasitesinin çok üstündedir. Geçen yıla kıyasladığımızda sınır dışı sayımız yüzde 74 artmış durumdadır. Avrupa Birliği’nin sınır dışı başarı oranı yüzde 18, ülkemizin sınır dışı başarı oranı yüzde 50'lere yakındır. Geri gönderme merkezlerinde işlemleri devam eden 12 bin yabancı bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.