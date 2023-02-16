Sinop'tan deprem bölgesine giden Mehmetçik afetzedelerin yaralarını sarıyor

Sinop

Deprem sonrası Sinop'tan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine sevk edilen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yardım ve asayiş faaliyetlerini sürdürüyor.

Mehmetçik, ilçede bir yandan depremzedelerin barınmaları için gönderilen çadırların kurulumunu yaparken, bir yandan da tır ve kamyonlarla ilçeye ulaştırılan insani yardım malzemelerinin vatandaşlara ulaştırılmasını sağlıyor.

Mehmetçik, ayrıca ilçede asayişin sağlanması noktasında sık sık devriye görevi icra ediyor.

Sinop Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Al bayrağımızın gölgesinde biriz, beraberiz" notuna yer verilerek, Mehmetçiğe teşekkür edildi.