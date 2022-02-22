Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
842.56
DOLAR
13.71
STERLİN
18.64
EURO
15.51
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli İşçi alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli...
İstanbul Kent Üniversitesi 44 Akademik Personel alacak
İstanbul Kent Üniversitesi 44...
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Şırnak'ta yabancı plakalı araçtaki 19 kilo eroini 'Stark' buldu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Şubat 2022 Salı 10:43
Şırnak'ta yabancı plakalı araçtaki 19 kilo eroini 'Stark' buldu

ŞIRNAK - Şırnak-Uludere yolunda polisin durdurduğu yabancı plakalı otomobilde, narkotik köpek 'Stark' ile yapılan aramada, 19 kilo 790 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki akşam Şırnak-Uludere yol kontrol noktasında, şüphe üzerine yabancı plakalı otomobili durdurdu. Narkotik köpek ‘Stark’ ile araçta arama yapıldı. Otomobilin arka çamurluk kısmına ve arka koltuk altına gizlenen 41 paket halinde 19 kilo 790 gram eroin bulundu. İsmi açıklanmayan Irak uyruklu sürücü ise gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
StarkEroinŞırnak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyada trafiğin en yoğun olduğu şehirler açıklandı
Dünyada trafiğin en yoğun olduğu şehirler açıklandı
Genç ailesinin koronavirüsten ölen 9'uncu ferdi de toprağa verildi
Genç ailesinin koronavirüsten ölen 9'uncu ferdi de toprağa verildi
Bartın'daki yolda 8 noktada toprak kayması
Bartın'daki yolda 8 noktada toprak kayması
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans