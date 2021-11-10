Şırnak Valisi Pehlivan: 40 yıldır Cudi Dağı'na gelinemiyordu

ŞIRNAK - Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Hz. Nuh ve beraberindekileri taşıyan geminin yeryüzüne oturduğu yer olarak rivayet edilen Cudi Dağı’ndaki çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Cudi'nin önce tabiat sonra da milli park olacağını söyleyen Pehlivan, "40 yıldır buraya gelinemiyordu. Burası tarihi derinliğe ve geçmişe sahip olmakla birlikte 40 yıl öncesine kadar her temmuz ayında vatandaşlarımız buraya gelip hem ibadetlerini hem de 1-2 hafta konaklamak suretiyle yüzyıllara dayalı geleneklerini yaşatıyor" dedi.



Hz. Nuh'un gemisinin ilk karaya oturduğu ve 'Sefine' adı verilen yer, Şırnak'taki Cudi Dağı olarak biliniyor. Bu nedenle 2 bin 114 rakımlı dağ, dinler tarihi açısından önemiyle dikkati çekiyor. Yüzyıllar boyunca temmuz ayının ilk haftasında ziyaret edilen Sefine bölgesine gidişler, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından yasaklandı. Terör örgütü PKK, ilk silahlı eylemini başlatmasının ardından bölgeyi barınma alanı olarak kullandı. Son yıllarda güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla bölge teröristlerden temizlendi. Bölgede yeniden kültürel etkinliklere başlandı. Temmuz ayında Şırnak Valiliği organizasyonu ile dağın zirvesinde Hz. Nuh Festivali düzenlendi. Cudi Dağı’nın önce tabiat sonra milli park ilan edilmesi için proje hazırlandı.



Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, beraberinde İl Emniyet Müdürü Cemal Dalaman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç ile Cudi Dağı'ndaki son çalışmaları yerinde inceledi.



'YILLARDIR BURAYA GELİNEMEMENİN ÖZLEMİ VAR'



Güvenlik güçlerinin düzenlediği kararlı operasyonlarla Cudi Dağı'na vatandaşların çıkmaya başladığını belirten Vali Pehlivan, şunları söyledi:



"Vatandaşlarımızın o gün, yaşadığı duyguya biz de tanıklık ettik. Yıllarca buraya gelememiş olmanın hasretiyle, özlemiyle gözlerinden yaşlar geliyordu. Gerçekten bu hepimizi duygulandırdı. Hem yıllar içerisinde buraya duyulan hasret hem de özellikle belli yaşa gelmiş insanların; geçmişteki hatıraları, burayı hiç görmemiş olanların da büyüklerinin yaşadıklarını yad etme imkanı oldu. Buranın yapısına, dokusuna uygun bir festival yapma imkanımız olmuştu, çok da güzel geçti. Bu da aslında burada güvenlikle yola çıktığımız, büyük ölçüde Doğu Cudi'de sağladığımız noktada artık vatandaşlarımızın da gelebilir, ulaşabilir hale gelmesiyle ilgili önemli bir mesajdı. Nitekim öncesinde, burada bulunan mescitte, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda Sayın İçişleri Bakanı'mızın teşrifleriyle namaz kılmıştık. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da telefonla bağlanmışlar ve çok anlamlı, güzel mesajlar vermişlerdi. Arkasından bu festivali yapmamız; burada insanımızı daha da umutlandırdı”



'ÖNCE TABİAT, SONRA MİLLİ PARK OLACAK'



Cudi Dağı'nın önce tabiat sonra milli park ilan edilmesi için yapılan çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade eden Vali Pehlivan, "Burayla ilgili kültür, turizm ve doğa boyutunu da devreye katmak suretiyle, ileriye dönük somut adımları da bir yandan planlamaya başladık. Bu bağlamda da yine Şırnak için bir ilk olan 'Nuh'un Gemisi Cudi'de' adlı uzun metrajlı film çekilmişti. Burada filmin final sahneleri çekildi. İçinde usta oyuncuların da bulunduğu filminin ikincisi; tam bu mekanda, final sahneleri çekilmek suretiyle tamamlandı. Önümüzdeki aylarda vizyona da girmiş olacak. Filmin kendisi; şehrimiz için bir ilkti. Sefine için de uzun metrajlı filmin bir kısmının burada çekiliyor olması; yine burada sağlamış olduğumuz güvenlik ve huzur ortamının bir yansımasıydı. İnşallah belgesellerle, daha farklı organizasyonlarla bunun devamı gelecek. Yola 'Cudi Güvenlik Konsepti' diye çıktık ama devamında da 'Cudi, Güvenlik, Tarih, Kültür, Doğa ve Turizm' başlıklarını da ekledik. Kapsayıcı bir proje olsun istedik. Nitekim, film bu anlamda kültürel, sosyokültürel faaliyetlerin bir parçasıdır. Festival de yine bu sosyokültürel faaliyetlerin bir parçası olarak karşımızda duruyor. Doğa boyutuyla da milli park ve tabiat parkı konusunun gündeme gelmesi ve onunla ilgili çalışmalar, nitekim bir yandan Tarım ve Orman Bakanlığı'mız nezdinde devam ederken, bir yandan da buranın ulaşımının Şırnak tarafından da sağlanmasıyla birlikte turizm destinasyonu olarak da kabul görmesi ve destinasyonlara eklenmesiyle ilgili de Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimlerimiz var” diye konuştu.



Cudi Dağı'nda arkeolojik kazıların ön safhasının sürdüğünü hatırlatan Vali Pehlivan, toplanan bilgiler ışığında çalışmalar yapılabileceğini söyledi. Vali Pehlivan, Cudi Dağı'nda birçok uygarlığın izinin olduğunu ifade etti.



'SINIRLARIN BELİRLENMESİ İÇİN ÖN KEŞİF YAPTIK'



Cudi Dağı'nın milli park ilan edilmesi için Cumhurbaşkanı ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir ile görüştüklerini belirten Vali Pehlivan, "Alanın tespiti ve sınırların belirlenmesiyle ilgili ön keşif yaptık. Belediye Başkanımız ile birlikte biz de nezaret ettik. Bugün de ekiplerimiz bizimle beraber geldi ve nihai tespitlerini yaptılar. Birlikte dosyası hazırlanacak ama bu tespitler ışığında Bakanlığımızın da tespit ve takdirleri doğrultusunda önce tabiat parkı, devamında da milli park şeklinde, aşama aşama bu yolda ilerleyeceğiz” dedi.