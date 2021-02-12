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Şırnak ve Siirt'te 'Eren-10 Gabar' operasyona başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak ve Siirt'te 1073 personelin katılımıyla 'Eren-10 Gabar' operasyonu başlatıldığını açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Şubat 2021 Cuma 10:41
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Şırnak ve Siirt'te 'Eren-10 Gabar' operasyona başlatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak ve Siirt'te 'Eren-10 Gabar' operasyonu başlatıldığı belirtildi. Operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1073 personelin (68 operasyonel tim) görev aldığı ifade edildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ve 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları kapsamında bugüne kadar 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, 58 işbirlikçi yakalandığı, 213 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi. Eren Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eren10 GabarTerörOperasyonŞırnakSiirt
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