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Sivas'ta Kızılırmak buz tuttu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Ocak 2022 Cuma 13:47
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Sivas'ta Kızılırmak buz tuttu

SİVAS'ta etki olan soğuk hava nedeniyle akarsu ve göller buz tuttu. Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen kısmının yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Kentte, kar yağışının durmasının ardından soğuk hava etkisini gösterdi. Hava sıcaklığı bu sabah eksi 17 derece olarak ölçüldü. Kentin en soğuk yeri ise eksi 27 dereceyle İmranlı ilçesi oldu. Soğuğun etkisiyle Türkiye'nin en uzun nehri olan ve Sivas'tan doğup, Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın kent içinden geçen bölümünün yüzeyi buz tuttu. Nehir çevresindeki bitki örtüsü üzerinde kırağı oluştu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsündeki Has Bahçe Göleti de buzla kaplandı. Gölete akan suda buz sarkıtları oluşurken, gece saatlerinde yüzeyde gezen ve tilki olduğu değerlendirilen hayvanın ayak izleri dikkat çekti.

203 YOL KAPALI, ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bu arada, önceki gün kar yağışının ardından 780'lere kadar ulaşan kapalı yerleşim yeri yolu sayısı, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla 203'e düştü. Ekipler, çoğunluğu İmranlı, Gürün, Divriği ve Zara ilçelerinde yer alan kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kızılırmak Buz TuttuSivas
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