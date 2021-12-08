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Sivas'ta kuvvetli rüzgarda caminin minaresi yıkıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Aralık 2021 Çarşamba 14:32
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Sivas'ta kuvvetli rüzgarda caminin minaresi yıkıldı

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde dün akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Saatteki hızı zaman zaman 45 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle dün gece ilçe merkezinde Hürriyet Mahallesi üzerinde bulunan Hatipler Camisi'nin iki minaresinden biri yıkıldı. Caminin çatı ve duvarlarında da hasarlar oluştu. Olay sırasında cami etrafında kimse bulunmaması nedeniyle yaralanan olmadı. İlçede bulunan bazı seralarda da hasar oluştu. 

İlçe sakinlerinden Yunus Tunca "Camimizin minaresi aşırı rüzgar nedeniyle yıkıldı. Herhangi bir can kaybı yoktur. Ben de sabah çarşıya giderken fark ettik" dedi. Mümin Erdem Güvenç ise, "Minare dün akşam saatlerinde yıkıldı. Otururken bir anda ses geldi. Aynı deprem gibiydi. Saat 12 civarında yıkıldı. Çok rüzgar vardı. Minare cami üstüne ve bahçesine yıkıldı. Hasar büyük" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Caminin Minaresi YıkıldıKuvvetli RüzgarSivas
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