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Sivas'ta soğuk hava, balığa talebi artırdı

Sivas'ta eylül ayından itibaren mevsimin taze balıkları tezgahtaki yerlerini aldı. Kentte soğuk havayla birlikte balığa olan talep de arttı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Kasım 2020 Salı 12:31
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Sivas'ta soğuk hava, balığa talebi artırdı

SİVAS - Av sezonun eylül aylarında açılmasıyla birlikte balıklar tezgâhlara gelirken, soğuk hava  balıkçıların yüzlerini güldürdü. Vatandaşlar tezgahlara yönelirken, en çok tercih edilen hamsi ve palamut oldu. 

1965'ten bu yana balıkçılık yapan Burak Somtaş (30), Sivas'ta balık tüketiminin sonbahar ile kış arasında yoğun olduğunu belirterek, "Balıkçılık Eylül'ün 1'inde başlar, Nisan'ın 15'ine kadar devam eder. Fakat Sivas'ta balığa olan ilgi, 10'ncu,11'nci ve 12'nci aylarda başlar. En iyi durum bu dönemlerdedir. Mevsim şartlarının soğuk olduğu dönemlerdedir. Özellikle Sivas’ta balık soğuk havada yenir algısı var. Soğuklar başlayınca balığa talep artıyor. Bazı balıkların içerisinde fosfor bulunuyor. Mesela Norveç somonu omega 3-B vitamini barındırır. Dolayısıyla bu özellikle çocuklara yedirilmesi gereken bir balıktır. Hafta da en az iki, üç kez balık yenmesi lazım.  Balıkların hem beyin gelişimine hem de bağışıklık sistemine faydası bulunmakta. Bu sene hamsi az ve fiyatı yüksek. Genelde de Sivas'ta herkes öncelikle hamsi almak ister. Ama diğer balıklara da ilgi bekliyoruz" dedi.

'BAĞIŞIKLIĞI İLERİ DERECE ETKİLİYOR'

Vatandaş Erdal Yetkin, "Balığı çok tüketiyorum, bağışıklığı ileri derece etkiliyor. Bağışıklık için en az hafta da 3 kez balık yemeli. Küçük ve ucuz dediğimiz balıklar çok daha sağlıklı ve lezzetli" dedi.

Nihal Şahingöz de, "Hafta da bir kere balık tüketiyoruz. Balığın bağışıklığı kuvvetlendirdiğini biliyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivasSoğuk HavaBalığa Talep Arttı
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