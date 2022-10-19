SÄ±zÄ±ntÄ± tespit edilen Ã§Ã¶p tesisi soruÅŸturmasÄ±nda il mÃ¼dÃ¼rÃ¼ gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

Â GÄ°RESUN'da, depolanan Ã§Ã¶plerden Ã§evreye atÄ±k su sÄ±zdÄ±ÄŸÄ± tespit edilen ve kirliliÄŸe yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle mahkemenin kapatma kararÄ± verdiÄŸi Ã‡avuÅŸlu KatÄ± AtÄ±k Bertaraf Tesisi ile ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada, Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Cengiz Varol gÃ¶revden alÄ±ndÄ±. BakanlÄ±k,Â Ã‡evresel Etki DeÄŸerlendirme (Ã‡ED) raporundakiÂ ÅŸartlarÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in tesisÂ yÃ¶neticilerine 1 ay sÃ¼re verdi.Â



GÃ¶rele'nin Ã‡avuÅŸlu beldesinde 10 yÄ±l Ã¶nce faaliyete geÃ§en ve kentin yanÄ± sÄ±ra Ã§evre bÃ¶lgelerden de depolama yapÄ±lan Ã‡avuÅŸlu KatÄ± AtÄ±k Bertaraf Tesisi'ndeki Ã§Ã¶plerden Ã§evreye atÄ±k su sÄ±zdÄ±ÄŸÄ± belirlendi. YÃ¶re halkÄ±, 2021'de tesiste depolanan Ã§Ã¶plerin atÄ±k sularÄ±nÄ±n Karadeniz'e deÅŸarj edildiÄŸi, atÄ±k sularÄ±n iÃ§me suyuna ve dereye karÄ±ÅŸarak balÄ±k Ã¶lÃ¼mlerine neden olduÄŸu, doÄŸaya ve insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na zarar verdiÄŸi gerekÃ§esiyle 'Ã‡EDÂ olumlu' raporunun iptal edilmesi ve tesisin kapatÄ±lmasÄ± iÃ§in Ordu 2'nci Ä°dare Mahkemesi'ne dava aÃ§tÄ±. BilirkiÅŸi raporuna gÃ¶re, tesisin yaÅŸam alanlarÄ± ve su kaynaklarÄ±nÄ±n yakÄ±nÄ±nda olduÄŸunun tespitiyle mahkeme, Ã‡ED raporunu iptal ederken kapatÄ±lmasÄ± baÅŸvurusunu ise reddetti.



'KARAR UYGULANSIN' TALEBÄ°



BÃ¶lge halkÄ±, tesisin kapatÄ±lmasÄ± iÃ§in bu kez Samsun BÃ¶lge Ä°dare Mahkemesi'ne baÅŸvurup, Ordu 2'nci Ä°dare Mahkemesi kararÄ±nÄ±n iptalini istedi. Mahkeme, oy birliÄŸiyle tesisin faaliyetinin durdurulmasÄ±na karar verdi. Giresun ValiliÄŸi ile tesis yÃ¶neticilerine tebliÄŸ edilen ve yasal sÃ¼recin 29 AÄŸustosâ€™ta dolmasÄ±na raÄŸmen faaliyetin sÃ¼rmesi Ã¼zerine Ã‡avuÅŸlu sakinleri, valiliÄŸe kapatÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik kararÄ±n uygulanmasÄ± talebiyle dilekÃ§e verdi.



4 GÃœN NÃ–BETÂ



Resmi baÅŸvurulara raÄŸmen tesisin faaliyetinin sÃ¼rmesi Ã¼zerine yÃ¶re halkÄ±, 28 EylÃ¼lâ€™de katÄ± atÄ±k tesisinin giriÅŸini araÃ§larla kapatarak nÃ¶bet tutmaya baÅŸladÄ±. Ä°lÃ§elerden gelen Ã§Ã¶p kamyonlarÄ±nÄ±n giriÅŸini durduran yÃ¶re halkÄ±nÄ±n tepkisi Ã¼zerine belediye baÅŸkanlarÄ±ndan oluÅŸan heyet, beldedekilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸerek Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanÄ± Murat Kurum ile kendilerini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼rme sÃ¶zÃ¼ verdi. 4 gÃ¼n sÃ¼ren nÃ¶bet sona erdirildi.Â Eylemlerine son veren kiÅŸileriÂ temsilen oluÅŸturulan heyet, Ankaraâ€™da Bakan Kurum ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Heyet, tesisin Ã§evreye ve insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na verdiÄŸi zararÄ± anlatarak Bakan Kurumâ€™dan mahkeme kararÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± istedi.



Ä°L MÃœDÃœRÃœÂ GÃ–REVDEN ALINDI, 1 AY Ä°Ã‡ERÄ°SÄ°NDE Ã‡Ã–ZÃœLMEZSE TESÄ°S KAPATILACAK



Ã‡avuÅŸlu KatÄ± AtÄ±k Bertaraf Tesisi ile ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len idari soruÅŸturmada, Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Cengiz Varol gÃ¶revden alÄ±ndÄ±. BakanlÄ±k, Ã‡ED raporunda yer alan Ã§evre koruma ÅŸartlarÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in KatÄ± AtÄ±k Bertaraf Tesisi yÃ¶neticilerine 1 ay sÃ¼re verdi.



Bakan Kurumâ€™u ziyaret eden heyette yer alan Ã‡avuÅŸlu Merkez Mahallesi MuhtarÄ± Selim HamzaoÄŸlu, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:



"SayÄ±n bakanÄ±mÄ±z bu zamana kadar tesisten gelen raporlarÄ±n dÃ¼zgÃ¼n olduÄŸunu, herhangi bir sorun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kendilerine ilettiklerini belirttiler. Biz de Ã§ok bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±lar olduÄŸunu elimizdeki belge ve raporlarla birlikte sayÄ±n bakanÄ±mÄ±za sunduk. BakanÄ±mÄ±z 1 ay iÃ§erisinde tesisteki sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmemesi durumunda tesisin bakanlÄ±k tarafÄ±ndan kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve sÃ¼reci takip edeceÄŸini tesisin sahibini arayarak bizzat belirtti. Daha sonra Giresun ve Ordu belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ± bakanlÄ±ÄŸa davet edecek ve yeni yerinin bulunarak Ordu ve Giresunâ€™da ortak bir tesis yapÄ±lmasÄ±, yerinin bulunup inÅŸaatÄ±nÄ±n baÅŸlatÄ±lmasÄ± hususunda ve Ã‡avuÅŸlu beldesinin iÃ§me suyu sorununun Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in talimatlarÄ± oldu.Â Biz tesisin kapatÄ±lmasÄ± iÃ§in gerekli mÃ¼cadelemize devam edeceÄŸiz. Yasal mÃ¼cadelemiz zaten devam ediyor, mahkeme kararlarÄ±nÄ± bekliyoruz. Konunun takipÃ§isi olacaÄŸÄ±z."Â