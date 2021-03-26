Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1374
ALTIN
446.380
DOLAR
8.0349
STERLİN
10.9940
EURO
9.4642
İş yerleri ihaleyle kiraya verilecek
İş yerleri ihaleyle kiraya...
Acıpayam Belediyesi Oto Galericiler Sitesi yaptırılacak
Acıpayam Belediyesi Oto Galericiler...
Rekabet Kurumu 30 Uzman Yardımcısı Alacak
Rekabet Kurumu 30 Uzman...
Restorasyon Uygulama İşi Yaptırılacak
Restorasyon Uygulama İşi Yaptırılacak

Sular altında kalan Yüksekova, havadan görüntülendi

Hakkari Yüksekova'da 2 gün boyunca etkili olan yağmur, eriyen kar suları ve Nehil Çayı'nın taşması nedeniyle ilçenin sular altında kalan mahalleleri, dronla havadan görüntülendi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Mart 2021 Cuma 14:27
0 Okunma
Sular altında kalan Yüksekova, havadan görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari merkez ile Yüksekova, Çukurca, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde 2 gün boyunca etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış, eriyen kar suları ve Nehil Çayı'nın taşması nedeniyle 20 köyde mahalleler, sular altında kaldı. Yüksekova'daki sel, dronla havadan görüntülendi. Belediye ekipleri, sel suları altında kalan mahallelerde çalışma başlattı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler ise taşan derelerin yerleşim ve tarım alanlarına zarar vermemesi için çalışma yürüttü. Meteoroloji yetkilileri, ilçede yağışların aralıklarla süreceğini belirtti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sular Altında Kalan Yüksekova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivas Belediyesi'nden 58 bin aileye, 580 bin fidan tohumu
Sivas Belediyesi'nden 58 bin aileye, 580 bin fidan tohumu
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'AB Sonuç Bildirgesi' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'AB Sonuç Bildirgesi' açıklaması
Hatay'da lodos hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'da lodos hayatı olumsuz etkiledi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans