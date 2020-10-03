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Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Hatay- Suriye sınır hattına askeri sevkiyat gerçekleştirildi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Ekim 2020 Cumartesi 08:15
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar ve komandoların, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeSınırAskerTSK
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