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Suriyeliler, bayram için Öncüpınar'dan ülkelerine gitmeye başladı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Temmuz 2021 Pazartesi 15:01
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Suriyeliler, bayram için Öncüpınar'dan ülkelerine gitmeye başladı

KİLİS - Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan randevu ile geçişlere başladı.

Bayramda ülkelerinde olmak isteyen Suriyeliler, Kilis Valiliği'ne kayıt yaptırdı. Başvuruların alınmasının ardından geçiş izni verilen Suriyeliler, randevu doğrultusunda ülkelerine gitmeye başladı. Türkiye’nin çeşitli kentlerinden başvuru yapan Suriyeliler, bu sabahtan itibaren Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan işlemlerini yaptırarak, ülkelerine geçmeye başladı. Geçişlerin 18 Temmuz'a kadar devam edeceği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÖncüpınarSuriyelilerKurban Bayramı
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