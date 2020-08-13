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Sürmene'de sel ve heyelanda kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, sel ve heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolları ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Ağustos 2020 Perşembe 11:14
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Sürmene'de sel ve heyelanda kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

TRABZON - Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Sürmene ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası heyelan nedeniyle kapanan bazı yolların ulaşıma açıldığı belirtildi. Son zamanlarda bölgede etkisini gösteren şiddetli yağışların sel baskınları ve heyelanları da beraberinde getirdiği kaydedilen açıklamada, "Sürmene ilçesi Ormanseven Mahallesi’ndeki etkili yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle bazı yollarımız ulaşıma kapanmıştı. Hemen harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması adına titiz bir temizleme çalışması gerçekleştirerek yolları açtılar. Büyükşehir Belediyesi olarak sel baskınları ve heyelanlara karşı mesai mefhumu gözetmeksizin görev başındayız. Halkımızın da böyle durumlarda çok dikkatli olmalarını ve yapılan uyarıları dikkate almalarını istirham ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SürmeneSel Ve HeyelanKöy Yolları
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