Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.555,64
ALTIN
915,91
DOLAR
14,70
STERLİN
19,20
EURO
16,01
Koç Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor
Koç Üniversitesi 8 Öğretim...
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Suudi Arabistan’daki yarışmada birinci oldu

Suudi Arabistan’daki yarışmada birinci olan imam: Tarif edilemez bir duygu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Nisan 2022 Perşembe 15:04
Suudi Arabistan’daki yarışmada birinci oldu

SİVAS - Sivas'taki Şarkışla Ravza Cami İmam Hatibi Muhsin Kara, Suudi Arabistan'da düzenlenen Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda 1’inci oldu. İlk kez uluslararası bir yarışma yapıldığını belirten Kara, "Birincisi ve ikincisi Türk vatandaşları oldu. Bu tarif edilemez bir duygu" dedi.

Suudi Arabistan’da bir televizyon kanalının düzenlediği yarışmaya, 80 ülkeden yaklaşık 42 bin başvuru arasından seçilenler katıldı. Kur’an-ı Kerim ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın ezan dalında Şarkışla Ravza Cami İmam Hatibi Muhsin Kara, 1’inci oldu. Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Vali Ayhan, başarısından dolayı tebrik ettiği Kara’ya çeşitli ödüller verdi.

Vali Ayhan, Sivas'ta görev yapıyor olmasından dolayı Muhsin Kara’yla gurur duyduğunu belirterek, "Göğsümüzü kabarttın. Haberdar olunca defaten dinledim. Ezanı Muhammediye'yi güzel bir şekilde okumak hakikaten insanı müthiş etkiliyor. Buna tabir bulamıyorum, kelimeler aciz kalıyor. Sivas'ta olman, burada çalışman, burasının ismini duyurman, Ezanı Muhammediye'yi güzel şekilde okuman, tüm İslam camiasında adından söz ettirmen ve Sivas ile bir bağ kurdurman bizi çok mutlu etti. Tebrik ediyorum. Her zaman yanındayız, seni destekleyeceğiz, göğsümüzü kabarttın Sivas’ımızın her alanda olduğu gibi bu alanda da ismini duyurdun. Her şeyden önce de Ezanı Muhammediye'nin ne kadar güzel okunacağını gençlere ve yeni nesle örnek olacak şekilde herkese göstermiş oldun, bu ayrı bir gurur vesilesi" diye konuştu.

'ARABİSTAN'DA 1’İNCİ OLMAK BENİ MUTLU ETTİ'

Yarışmayı sosyal medyadan görerek 2019’da başvuruda bulunduğunu belirten Muhsin Kara ise, "Buraya kadar ilerleyeceğimi tahmin etmemiştim. O dönem Suudi Arabistan'a davet edildim ancak sonrasında pandemi oluştu. Artık yarışmayı kafamdan silmiştim, büyük ihtimal çağırmayacaklar, hayal oldu dedim. Sonrasında 2 ay öncesinde davet ettiler, gittik elhamdülillah orada yarıştık ve alnımızın akıyla vatanımıza döndük" ifadelerini kullandı.

Yarışmada birinci olduğu için gururlandığını dile getiren Kara, "Dünyada ilk defa Suudi Arabistan Krallığı tarafından yapılan bir ezan yarışmasında ülkemizi temsil ediyor olmak ve bu ülkede de 1’inci olmak beni çok çok mutlu etti. İlk yaşandı, ilk defa uluslararası bir ezan yarışması düzenlendi ve bunun birincisi de ikincisi de bir Türk vatandaşı oldu. Bu tarif edilemez bir duygu" değerlendirmesini yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ezanı Güzel Okuma YarışmasıSuudi ArabistanMuhsin Kara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fuat Oktay: 'Türkiye Yapay Zeka Portalı' oluşturulacak
Fuat Oktay: 'Türkiye Yapay Zeka Portalı' oluşturulacak
Fener Rum Patrikhanesi'nde kutsal yağ ayini
Fener Rum Patrikhanesi'nde kutsal yağ ayini
Bakan Özer farklı ülkeden çocuklarla 'Barış Ekmeği' pişirdi
Bakan Özer farklı ülkeden çocuklarla 'Barış Ekmeği' pişirdi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans