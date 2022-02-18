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Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın dijital haritası hazırlanacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Şubat 2022 Cuma 15:23
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın dijital haritası hazırlanacak

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, tarihi Gelibolu Yarımadası'nın imzalanan protokolle dijital haritası hazırlanacak. Bu yöntemle Çanakkale muharebelerine farklı açılardan bakılacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, kamu iş birliklerini genişletme çalışmaları kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Harita Genel Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Törende, imzaları Harita Genel Müdürü Tuğgeneral Hurşit Ağırcan ile Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir attı. Protokol ile tarihi alanın tematik haritası, kartografik üretimi, basımı ve sunumu üst düzeyde gerçekleştirilecek. Tarihi alanın dijital ve nesnel olarak haritası çıkarılacak ve bu yöntemle Çanakkale muharebelerine farklı açılardan bakılacak. Bu yöntem, tarihi alanın ve muharebe sahasının kuş bakışı ile görülmesi, yeni yol güzergahlarının belirlenmesi, yeni muharebe sahalarının ve yeni şehitliklerin ortaya çıkarılması için de bir adım olacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarihi Gelibolu YarımadasıÇanakkaleDijital Harita
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