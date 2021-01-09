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Tarihi Musevi Mezarlığı'nın kapısı 2'nci kez çalındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Musevi Mezarlığı'nın yaklaşık 1 ton ağırlığındaki demir kapısı 2'nci kez çalındı. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaşananlardan üzüntü duyduklarını belirterek, “Daha önce de yaptırdığımızda çevresinde bulunan ferforjeleri ve kapısını çaldılar" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Ocak 2021 Cumartesi 10:53
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Tarihi Musevi Mezarlığı'nın kapısı 2'nci kez çalındı

TEKİRDAĞ - Çorlu- Çerkezköy kara yolu üzerindeki, Çorlu Belediyesi tarafından 2014 yılında Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan alınan izinle bakıma alınıp, etrafı beton duvarlar ve demir korkuluklar ile çevrelenen 250 yıllık tarihi Musevi Mezarlığı'nın yaklaşık 1 ton ağırlığındaki demir kapısı 2'nci kez çalındı. Şikayet üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Çorlu Belediyesi çalınan kapının yerine yenisini yaptırdı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaşanan olaydan üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Tarihi Musevi Mezarlığı'nın bakıma alınmasının ardından yaşanan olaydan ötürü üzülüyorum tabi. Biliyorsunuz daha büyük şehir olmadan hem çevre duvarları hem de panel çitleri ile kapı yapılmıştı. 1,5- 2 yıl önce etrafına korumak için yaptırdığımız ferforjeler çalındı, kapısını çaldılar. Şimdi ikinci kez tekrar çalındı, üzülmemek mümkün değil. Bu aslında şehrimizin girişinde, görünen bir noktada, bu anlamda şehir güvenliği konusunda daha çok hareket etmemiz gereken çok şey var onu gösteriyor" dedi.

DHA

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Tarihi Musevi MezarlığıKapısı 2nci Kez çalındı
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