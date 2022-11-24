TBMM Başkanı Şentop, 1'inci Meclis'te öğretmenlerle buluştu

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, 1'inci TBMM binasında 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya geldi.



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü buruk kutladıklarını belirterek, "Gaziantep’in Karkamış ilçesinde fedakar öğretmenimiz Ayşenur Alkan, hain terör saldırısında tüm öğrencileri sığınağa götürdükten sonra 'Acaba bir öğrenci kaldı mı' diye geri döndüğü esnada hayatını kaybetti. Bu olay 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenliğin aşk, fedakarlık ve emekten ibaret olduğunu bir kez daha tüm eğitim camiamıza hatırlattı. Ayşenur Alkan öğretmenimizi, Taksim'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmenimiz ve kızı Yağmur'u fedakarca çalışırken hain terör saldırıları sonucu hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bizim için öğretmen bayraktır, onun içinde bulunduğu her mekan vatandır" dedi.



'ONLAR, KARANLIĞI AYDINLATACAK IŞIKLARIMIZDI'



TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Öğretmenler Günü dolayısıyla cumhuriyetin tarihi mekanlarından biri olan 1'inci Meclis binasında 81 ili temsilen gelen öğretmenler ile buluşmayı çok değerli bulduğunu söyledi. Şentop, "Sizleri burada ağırlamamızın en önemli sebebi şimdi sizlerin oturduğu sıralardır. O sıralar, yokluk içerisindeki bir savaştan yeni çıkmış büyük milletimizin öğretmenleri ve öğrencileri tarafından Ankara sokaklarında taşınarak buraya getirildiler. 1984’ten bugüne kadar aziz milletimize, vatan ve bayrak sevgisiyle dolu kardelenler yetiştirmek için hizmet ettiği esnada PKK'lı katil teröristlerin şehit ettikleri Neşe Alten'leri, Necmettin Yılmaz'ları, Aybüke Yalçın’ları ve henüz 3 gün önce Gaziantep Karkamış'taki roketli saldırıda şehadete yükselen 22 yaşındaki Ayşenur Alkan’ı ve kaybettiğimiz bütün şehit öğretmenleri minnetle yad ediyorum. Onlar, karanlığı aydınlatacak ışıklarımızdı, şimdiyse ruhlarına nur üstüne nur yağan şehitlerimiz oldular" diye konuştu.



'ÖĞRETMENLİK ÖZEL MESLEK'



Meclis Başkanı Şentop, dünyanın en şanslı insanlarının karşılarına iyi öğretmen çıkanlar olduğunu vurgulayarak, "Öğretmenlik, dokunduğu hayatları değiştiren, yön veren özel bir meslektir. O kadar özel bir meslektir ki sadece iş olsun diye yapılmaz. Akşam eve gidince üzerinden çıkarılan bir elbise değildir, daima sizinle yaşayan bir sevgi bağıdır. Eğitim ve öğretim faaliyetinin hedefine uygun gerçekleşmesi için belli hususların, belli etkenlerin olması gerekir. Bunlar sırasıyla; bilgi sezgi, ilgi ve sevgidir" dedi.



'ÇOCUKLARIN RUHLARININ İLACI SİZDE'



Mustafa Şentop, öğretmenlere hitap ederek, "Öğrencilerinizi dijital dünya tarafından kullanılan değil dijital dünyayı kullanan bilinçli bireyler olarak yetiştirmek sorumluluklarınızı artırmaktadır. Üstelik yeni zamanların, çocuk ve gençleri şiddet ve yalnızlaşma gibi iki olumsuz durumun içine ittiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu iki olumsuzluk ve tehlike, tüm ülkeler için geçerli olmakla birlikte bizim ülkemizin bu sorunların üstesinden gelmesinde iki büyük gücü, iki büyük imkanı vardır: birisi siz öğretmenlerimizin sonsuz ilgi ve şefkati, diğeri ise güçlü aile yapımızdır. Şiddet gören veya şiddet uygulayan çocukların ruhlarının ilacı sizdedir" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Meclis Başkanı Şentop, Bakan Özer ve 81 ili temsilen gelen öğretmenler ile 1'inci Meclis binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.