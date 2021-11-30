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Tek tip giyinerek motosiklet çalan hırsızlık çetesinin bir üyesi yakalandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Kasım 2021 Salı 10:50
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Tek tip giyinerek motosiklet çalan hırsızlık çetesinin bir üyesi yakalandı

İSTANBUL'da şüphe üzerine durdurulan kapalı kasa minibüsün içinden çok sayıda çalıntı motosiklete ait parça bulundu. Minibüsü kullanan motosiklet tamircisi Rıdvan F. A. gözaltına alındı. Yakalanan şüphelinin çok sayıda hırsızlık yapan "Kapüşonlu çete" üyesi olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin tek tip kıyafet giyerek gerçekleştirdikleri motosiklet hırsızlıkları güvenlik kameraları tarafından görüntülenen çetenin diğer üyelerini yakalamak için operasyonları sürdürüyor.


 

KADIKÖY'DE ÇALINTI PARÇALARLA DOLU MİNİBÜS ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri Kadıköy, Göztepe'de şüphe üzerine kapalı kasa bir minibüsü durdurarak arama yaptı. Yapılan incelemede minibüsün arkasının tıka basa motosiklet parçaları ile dolu ortaya çıktı. Yapılan araştırmada minibüsün arakasındaki motosiklet parçalarının Kağıthane, Alibeyköy ve Şişli'den çalınan 6 farklı motosiklete ait olduğu belirlendi. Minibüsü kullanan Rıdvan F.A. çalıntı parçaları tanımadığı bir kişiden satın aldığını söyleyince gözaltına alındı.


 

KAPÜŞONLU HIRSIZLIK ÇETESİNİN ÜYESİYMİŞ

Oto hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheli Rıdvan F.A.'nın istanbul'da bir çok motosiklet hırsızlığı gerçekleştiren "Kapüşonlu çete" olarak bilinen bir hırsızlık gurubunun üyesi olduğu tespit edildi. Şüphelilerin tek tip giyinerek hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde kapüşonla yüzlerinin kapatan çete üyelerinin park halindeki lüks ve pahalı motosikletleri yerinden kaldırıp minibüsün içine koyarak çaldıkları görüldü. Şüphelilerin çaldıkları motosikletleri aynı gün içinde parçalayarak yedek parça haline getirdikleri öğrenildi. Şüphelilerin motor ve şasi üzerinde bulunan numaraları da kazıyarak takipten kurtulmayı amaçladıkları belirtildi.


 

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Rıdvan F.A. 6 motosiklet hırsızlığı ile ilgili hakkında dosya hazırlanarak adliyeye sevk edildi. Minibüsün içinde parçalar ise detaylı inceleme için Üniversiteye gönderildi. Polis çetenin geri kalan üyelerini yakalamak için operasyonları sürdürüyor.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hırsızlık çetesiMotosiklet Hırsızlığı
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