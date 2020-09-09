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Tekirdağ açıklarında deprem

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında Marmara Denizinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Tekirdağ ve ilçeleri ile İstanbul'un da bazı bölgelerinden hissedildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Eylül 2020 Çarşamba 09:41
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Tekirdağ açıklarında deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 00.57'de merkez üssü Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Şarköy kıyısına yaklaşık 8 kilometre mesafede ve 9.9 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Tekirdağ ve ilçelerinin yanı sıra İstanbul'un da bazı kesimlerinden hissedildi. Depreme en yakın nokta olan turistik Şarköy ilçesinde sarsıntı kısa süreli endişe yarattı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağşarköyDeprem
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