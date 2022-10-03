Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.289,52
ALTIN
994,08
DOLAR
18,57
STERLİN
20,89
EURO
18,19
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi...
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar...
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 8 Öğretim Elemanı alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi...

Tekirdağ'da balık avına dronlu denetim

03 Ekim 2022 Pazartesi 15:35
Tekirdağ'da balık avına dronlu denetim

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da avlanan balıkçılara, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından dronlu denetim yapıldı. Denetimlerde balıkçıların 'Su Ürünleri Kanunu' ile bağlı mevzuata uyduğu tespit edildi.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahasında avlanan balıkçılar; Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Sahil Güvenlik Komutanlığı 'TCSG-88' Gemisi Komutanı Yüzbaşı Burak Akanpınar, müdürlük su ürünleri kontrol görevlileri ile sahil güvenlik personelinin katılımıyla denetlendi. Dronların da kullanıldığı denetimlerde; teknik ve bilimsel yönlerden bölgeler, mevsimler, zamanlar, su ürünleri cinsleri, çeşitleri, ağırlık, irilik, büyüklük gibi özellikler bakımından konulan yasak, sınırlama ve yükümlülüklere bakıldı. Denetimlerde gırgır ile palamut avcılığı yapıldığı ve balıkçıların 'Su Ürünleri Kanunu' ile bağlı mevzuata uyduğu tespit edildi.

Yetkililer; su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yasa dışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla getirilen düzenlemelerin etkin uygulanması için deniz, iç sular, karaya çıkış noktaları, balık halleri, nakil güzergahları, işleme ve değerlendirme tesisleri, soğuk hava depoları, toptan ve perakende satış yerlerinde denetimler yapıldığını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağDronlu DenetimBalık Avı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Su Yönetimi Genel Müdürü Sever: Sıfır su israfı yapmamız lazım
Su Yönetimi Genel Müdürü Sever: Sıfır su israfı yapmamız lazım
81 ilde 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları' uygulaması; 642 kişi yakalandı
81 ilde 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları' uygulaması; 642 kişi yakalandı
3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans