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Tekirdağ'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı

15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:44
Tekirdağ'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı

TEKİRDAĞ'da sağanak etkili olurken, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısında bulunduğu kentte, sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Süleymanpaşa'nın Kumbağ Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklar, göle dönerken, 1 ev ile 14 iş yerini su bastı. Esnaf, su tahliyesi yapmaya çalışırken, belediye ekipleri de çalışmalarını sürdürdü. Jandarma ekipleri ise su basan ev ve iş yerlerinde incelemelerde bulundu. 

İş yerini su basan Veysel Karani Selen, "Defalarca bildirdik. Buraya mazgal yapılırsa iş yerlerimizi su basmayacak" dedi.

Dükkanını ikinci kez su bastığını söyleyen Sezai Eken de "Buralar yapılırken, atık su gideri yapılmadı. Yolu yükselttiler; ikinci oldu, benim iş yerimi su basıyor" diye konuştu.

20 yıldır aynı sorunu yaşadıklarını belirten İrfan Bilgiç ise "Biz yazlıkçı olduğumuz için öncelikle mecburen dükkanlarımızda yatıyoruz; çoluk çocuk, kardeşlerimiz, hepimiz dükkanda yatıyoruz. Bağrışmalar geldi, ondan sonra dükkan su içinde kaldı. Suyu temizlerken ilk gelen jandarma oldu. Kaldırımla cadde düz, o yüzden her yıl perişan oluyoruz. 20 yıldır aynı şeyi çekiyoruz, en ufak yağmurda olduğu gibi su içeride" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağSağanak
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