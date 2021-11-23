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Tekirdağ'da servis midibüsü ile otomobil çarpıştı; karı koca öldü, 15 yaralı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Kasım 2021 Salı 11:56
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Tekirdağ'da servis midibüsü ile otomobil çarpıştı; karı koca öldü, 15 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, fabrikanın servis midibüsü ile çarpışan otomobil, hurdaya döndü. Kazada Özcan Özdemir (47) ile eşi Nalan Özdemir (47) hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Muratlı- Büyükkarıştıran yolunda meydana geldi. Özcan Özdemir'in kullandığı 59 AL 320 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, iplik fabrikasına işçi taşıyan R.Ö.'nün kullandığı 59 S 6271 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan Özcan Özdemir ile eşi Nalan Özdemir, hayatını kaybetti, midibüsteki 15 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesi ile Tekirdağ'daki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Özdemir çiftinin cansız bedenleri de Muratlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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TekirdağKazaMidibüsü Ile Otomobil çarpıştı
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