Tekirdağ'ın yükseklerine kar yağdı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın yükseklerine yağan karla Ganos Dağı etekleri beyaza büründü.



Trakya, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Hava sıcaklığının 8 derece olduğu Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde nisan ayında kar yağdı. Ganos Dağı etekleri beyaza büründü, kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi aştı.



Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugünden itibaren soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklığın 8-12 derece azalmasının beklendiği açıklandı. Bölgede Edirne ve Kırklareli'de sabah hafif yağmur yağışları da yaşandı.