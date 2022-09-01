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Tekirdağlı balıkçılar, oyun havası ve dualarla denize açıldı

01 Eylül 2022 Perşembe 10:30
Tekirdağlı balıkçılar, oyun havası ve dualarla denize açıldı

TEKİRDAĞ’da su ürünlerinin av sezonun açılmasıyla birlikte balıkçılar, Trakya oyun havaları ve duaların ardından 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı.

Su ürünleri av sezonunun başlamasıyla birlikte Tekirdağ balıkçı barınağında tören düzenlendi. Barınağa aileleriyle birlikte gelen balıkçılar, konuklara balık ekmek ikramında bulunuldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Bu güzel geceyi tertipledik, denizimiz seneden seneye daha da temizleniyor. Bunu biraz sonra daha net rakamlarla anlatacağız. Artık denize kanalizasyonlar gitmiyor, denizde artık balık sayısı artıyor. Umuyorum inanıyorum ve inancım tamdır, bu sene balıkçılarımızın bol senesi olacak. Bol balık avı yaptıkları sene olacak, insanlarımızın da büyük bir keyifle balık yediği bir sene olacağına inancım tamdır” dedi.

‘BOL PALAMUTLA DÖNMEK İSTİYORUZ’

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Umudumuz, inşallah Rabbim izin verirse bu sabaha karşı bol palamutla dönmek. Allah’ın gücü ile inşallah sabaha karşı balıkla döneceğiz. Yüce Rabbim tüm balıkçı arkadaşlarımızın rızklarını açık eylesin” dedi.

Balıkçı Hüseyin Oğuz ise "İnşallah bu akşam denize çıkacağız, inşallah bol balıkla dönmeyi ümit ediyoruz. Tüm balıkçılıkla ekmeğini geçindiren balıkçı arkadaşlarımın 2022-2023 av sezonu hayırlı uğurlu olsun. Hepsine şimdiden rastgele diyorum” dedi.

Balıkçılar, daha sonra Trakya oyun havaları eşliğinde gerçekleştirilen eğlencenin ardından dualarla Marmara Denizi’ne açıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağBalıkçılar
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