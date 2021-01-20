Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 4
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1565
ALTIN
441.153
DOLAR
7.4723
STERLİN
10.1697
EURO
9.0601
Konut alanı ve zeytinlik nitelikli 9 arsa satışa çıkarıldı
Konut alanı ve zeytinlik...
Konteyner Kentte Bakım Onarım İşi Yaptırılacak
Konteyner Kentte Bakım Onarım...
Satılık 31900 m² meyve bahçesi
Satılık 31900 m² meyve...
Sayıştay Başkanlığı 18 sözleşmeli personel alacak
Sayıştay Başkanlığı 18 sözleşmeli...

Tel Abyad'da PTT şubesi açıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, düzenlenen törenle PTT şubesi açıldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Ocak 2021 Çarşamba 10:49
0 Okunma
Tel Abyad'da PTT şubesi açıldı

SURİYE - Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılarak güvenli hale getirilen Suriye'nin Tel Abyad kentinde hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Huzurun sağlanmasının ardından geri dönüşlerle eski günlerine kavuşan Tel Abyad ilçe merkezinde daha önce mobil olarak hizmet veren PTT şubesinin açılışı yapıldı. Açılış nedeniyle düzenlenen törene; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdo ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından mobil araçla ilçede hizmete başladıklarını söyledi. 

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise bölgenin düzenlenen harekat ile güvenli hale getirildiğini ifade etti. Vali Erin, PTT şubesi açılışı da dahil kamusal her türlü hizmetin Suriyeli sivillere ulaştırılması için çabaladıklarını kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından kurdelesi kesilen PTT şubesi hizmete vermeye başladı. Protokol üyeleri ardından, Tel Abyad'a yapılacak olan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin temel atma törenine katıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tel AbyadPTT şubesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da, çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebek ölü bulundu
Diyarbakır'da, çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebek ölü bulundu
Satmaya çalıştıkları 2 bin yıllık mozaik ile yakalandılar
Satmaya çalıştıkları 2 bin yıllık mozaik ile yakalandılar
Kızılırmak, eksi 17 derecede kısmen dondu
Kızılırmak, eksi 17 derecede kısmen dondu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans