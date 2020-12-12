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TEM'in Bolu Dağı geçişi, en sakin günlerini yaşıyor

Bolu Dağı TEM otoyolu geçişi koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Aralık 2020 Cumartesi 16:11
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TEM'in Bolu Dağı geçişi, en sakin günlerini yaşıyor

BOLU - İstanbul ve Ankara gibi Türkiye'nin en şehirlerini birbirine bağlayan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla en sakin günlerinden birini yaşıyor. Sadece izin belgesi bulunan kargo, akaryakıt tankerleri ve büyük tonajlı araçların geçtiği güzergahta sakinlik hakim. Güzergahtaki araç yoğunluğunda sokağa çıkma kısıtlamasının dün saat 21.00 itibarıyla başlamasıyla büyük oranda düşüş yaşandı. Yoldaki boş görüntünün pazartesi sabah 05.00'a kadar sürmesi bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bolu Dağı TEM Otoyolu GeçişiKoronavirüs Tedbirleri
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