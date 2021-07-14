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Terörden arındırılan yaylada Türk bayraklarıyla halay çektiler

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:53
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Terörden arındırılan yaylada Türk bayraklarıyla halay çektiler

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terörden temzlenen Çarçel Yaylası'na 30 yıl aradan sonra gelen vatandaşlar, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde Türk bayraklarıyla halay çekip, eğlendi. Cumhurbaşkanı ve güvenlik güçlerine teşekkür eden Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, bölgeyi turizme kazandıracaklarını söyledi. 

Şemdinli ilçesinin Irak sınırında bulunan ve defalarca saldırılarla gündeme gelen Aktütün bölgesindeki Çarçel Yaylası, teröristlerden temizlendikten sonra vatandaşların girişlerine açıldı. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Başkan Yardımcısı Zeki Ercan, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Halis Kayran ile vatandaşlar, Çarçel Yaylası'na gelerek Türk bayraklarıyla halay çekti. Başkan Saklı, AK Parti İlçe Başkanı Şakar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, oldukça heyecanlı olduğunu belirterek, "Çünkü burası dedelerimizin, babalarımızın yıllarca yayla kültürü ile yaşadığı bölgedir. Tabi biz ilk defa geliyoruz ve huzurluyuz. Böyle bir fırsat verildiği için hükümetimize ve güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Bu bölge yıllardan beridir terörden dolayı girilmiyordu. Son yılarda verilen mücadeleler sonucu bölgeye huzur geldi. İnsanlarımız artık gönüllerince eğlenebiliyor ve nefes alabiliyorlar. Çok güzel bir coğrafya temmuzda olmamıza rağmen halen bahar mevsimi yaşanıyor. Biz yıllardan beridir özlenen tabloya kavuştuk" dedi. 

Bölgenin turizme kazandırılması için çalışma yapacaklarını da belirten Saklı, "Bugüne kadar güvenlikten dolayı böyle bir fırsatımız olmadı. Ama bundan sonra hepimize büyük sorumluluk ve iş düşüyor. Burayı bizim mutlaka turizme açmamız lazım. Bölgede hiç kimsenin hiçbir yerde bulamayacağı güzellikle var. İnşallah bu alanları kısa zamanda doğa turizmine açacağız" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Terörden Arındırılan YaylaHalayHakkari
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