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Teröristlerin köprünün altına tuzakladığı EYP, bulunarak imha edildi

Bitlis- Baykan karayolu üzerinde, köprünün altına PKK'lı teröristlerce tuzaklanan amonyum nitrat ile güçlendirilmiş uzaktan kablo komutalı 300 kiloluk el yapımı patlayıcı (EYP), bulunarak imha edildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Ekim 2020 Cuma 13:03
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Teröristlerin köprünün altına tuzakladığı EYP, bulunarak imha edildi

BİTLİS - İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek için merkeze bağlı Ortakapı köyü kırsalında operasyon düzenledi. Arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde Bitlis-Baykan karayolu üzerinde bulunan köprünün altına PKK7lı teröristlerce tuzaklanan amonyum nitrat ile güçlendirilmiş uzaktan kablo komutalı 300 kiloluk EYP ele geçirildi.

Patlayıcı, uzman ekiplerde kontrollü şekilde imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bitlis Baykan KarayoluEYPImhaBitlis
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