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TIR'dan 3'ü çocuk 129 kaçak göçmen çıktı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Nisan 2022 Çarşamba 12:48
TIR'dan 3'ü çocuk 129 kaçak göçmen çıktı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, yol kontrolünde durdurulan TIR'ın dorsesinde, Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 129 kaçak göçmen yakalandı.

Adilcevaz'da yol kontrol noktası oluşturan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine TIR'ı durdurarak, arama yaptı. TIR'ın dorsesinde, 3'ü çocuk 129 Afgan kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, organizatörlük yaptığı tespit edilen TIR şoförü ise gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen ve ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BitlisKaçak Göçmen
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